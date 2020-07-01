Народний артист Росії і композитор Володимир Назаров висловився про патріотизм в Україні

За його словами, патріотизм в Україні не тільки живий, але і діяльний. Саме завдяки любові громадян до своєї батьківщини було врятовано місто Дніпро, яке одного разу опинилося на волосині від загибелі.

Таку думку він висловив 2018 року в інтерв'ю для журналістів видання Обозревателя.

"Розповідають, що Дніпро – абсолютно російськомовне місто. Можу підтвердити. Однак дніпряни поставили заслін путінської сволоти та зграї, зуміли вже коли фактично була створена "Дніпровська народна республіка", коли по місту ходили молодики зі зброєю і зривали українські прапори, і вата в Україні, яка за 300 гривень бігала теж готова лягти під Путіна, раптом відчула, що захищатися будуть серйозно. Вони відступили назад і Дніпро залишився українським, а був на волосок від загибелі", - зазначив він.

Сьогодні жителі Дніпра беруть активну участь у допомозі українським військовим на сході, що, на думку артиста, говорить про живу і діяльну патріотизм в Україні.

"Зараз там викуповують у комерсантів колишній госпіталь, переоборудують його в нормальний лікувальний заклад, віддають його державі, запузирюють туди величезну кількість сучасної техніки і лікують наших бійців. Це говорить про те, що в Україні патріотизм живий – і він діяльний", - підкреслив Назаров.

Нагадаємо, що Назаров присоромив артистів-аматорів «російського світу».

Також Politeka писала, що Назаров назвав дві біди України.