Народный артист России и композитор Владимир Назаров высказался о патриотизме в Украине

По его словам, патриотизм в Украине не только жив, но и деятелен. Именно благодаря любви граждан к своей родине был спасен город Днепр, который однажды оказался на волоске от гибели.

Такое мнение он высказал 2018 года в интервью для журналистов издания Обозревателя.

"Рассказывают, что Днепр – абсолютно русскоговорящий город. Могу подтвердить. Однако днепровцы поставили заслон путинской сволочи и своры, сумели уже когда фактически была создана "Днепровская народная республика", когда по городу расхаживали молодчики с оружием и срывали украинские флаги, и вата, которая за 300 гривен бегала по Украине готовая тоже лечь под Путина, вдруг почувствовала, что защищаться будут серьезно. Они отступили назад и Днепр остался украинским, а был на волосок от гибели", - отметил он.

Сегодня жители Днепра принимают активное участие в помощи украинским военным на востоке, что, по мнению артиста, говорит о живом и деятельном патриотизме в Украине.

"Сейчас там выкупают у коммерсантов бывший госпиталь, переоборудывают его в нормальное лечебное учреждение, отдают его государству, запузыривают туда огромное количество современной техники и лечат наших бойцов. Это говорит о том, что в Украине патриотизм жив – и он деятельный", - подчеркнул Назаров.

Напомним, что Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира».

Как сообщала Politeka, Назаров рассказал о большой трагедии россиян из-за оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Назаров назвал две беды Украины.