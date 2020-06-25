Народний артист Росії Володимир Назаров висловився про ворогів України
Так, він заявив, що не очікував побачити в Україні настільки "великої кількості відвертих ворогів" своєї ж країни - українців, "не помічають" війну з Росією, яка її ж і розв'язала.
Композитор і режисер озвучив таку думку 2018 року в інтерв'ю "Обозревателю".
За його словами, деякі жителі України не соромляться публічно висловлювати свою проросійську позицію, прикриваючись лицемірними заявами про "гібридну війну".
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"Це і політики, і просто громадяни. Люди, які співпрацюють з Росією, а це країна-агресор, країна, яка вбиває українців. І всі ці лицемірні заяви про "гібридну війну"... Хлопці, коли я приїжджаю в мій рідний Новомосковськ, я з жахом бачу, як на місцевому кладовищі збільшується кількість могил хлопців, які загинули на війні. Це місто з 80 тис. населення, я вже не кажу про міста-мільйонники. І після цього знаходяться українці, які воліють не помічати війну та агресію РФ, вона їм некомфортна", - зазначив він.
При цьому Назаров закликав українців звернути увагу на такий важливий нюанс.
"Хлопці, ви не можете поводити себе так сьогодні, знаючи, що ваша країна перебуває у стані війни з Росією. При цьому не Україна напала на Росію, Україна не вбиває на території Росії молодих хлопців, а навпаки, тому потрібно реагувати жорсткіше", - додав режисер.
На думку артиста, відповідальність за це деякою мірою лежить на українській владі, яка дозволила "шаленій" російській пропаганді вторгнутися в Україну без будь-якого опору.
"Це інформаційна війна, яку Україна програла просто всуху. І ось ці потуги складати якісь списки – це жалюгідні спроби, які не переламають ситуацію", - пояснив Назаров.
Нагадаємо, що Назаров присоромив артистів-аматорів «російського світу».
Також Politeka писала, що Назаров назвав дві біди України.