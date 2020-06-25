После его слов есть, о чем задуматься

Народный артист России Владимир Назаров высказался о врагах Украины

Так, он заявил, что не ожидал увидеть в Украине столь "большого количества откровенных врагов" своей же страны - украинцев, "не замечающих" войну с Россией, которая ее же и развязала.

Композитор и режиссер озвучил такую мысль 2018 года в интервью "Обозревателю".

По его словам, некоторые жители Украины не стесняются публично высказывать свою пророссийскую позицию, прикрываясь лицемерными заявлениями о "гибридной войне".

"Это и политики, и просто граждане. Люди, которые сотрудничают с Россией, а это страна-агрессор, страна, которая убивает украинцев. И все эти лицемерные заявления о "гибридной войне"... Ребята, когда я приезжаю в мой родной Новомосковск, я с ужасом вижу, как на местном кладбище увеличивается количество могил ребят, погибших на войне. Это город с 80 тыс. населения, я уже не говорю о городах-миллионниках. И после этого находятся украинцы, которые предпочитают не замечать войну и агрессию РФ, она им некомфортна", - указал он.

При этом Назаров призвал украинцев обратить внимание на следующий важный нюанс.

"Ребята, вы не можете вести себя так сегодня, зная, что ваша страна находится в состоянии войны с Россией. При этом не Украина напала на Россию, не Украина убивает на территории России молодых парней, а наоборот, поэтому надо реагировать жестче", - добавил режиссер.

По мнению артиста, ответственность за это в некоторой степени лежит на украинской власти, которая позволила "оголтелой" российской пропаганде вторгнуться в Украину без какого-либо сопротивления.

"Это информационная война, которую Украина проиграла просто всухую. И вот эти потуги составлять какие-то списки – это жалкие попытки, которые не переломят ситуацию", - пояснил Назаров.

Напомним, что Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира».

Как сообщала Politeka, Назаров рассказал о большой трагедии россиян из-за оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Назаров назвал две беды Украины.