Він упевнений, що такого немає в жодній країні світу

Народний артист Росії, композитор і режисер Володимир Назаров розкритикував РФ за окупацію Криму

Свій коментар він дав в інтерв'ю "Апострофу".

Він упевнений, що окупація Криму - це трагедія для всієї Росії.





"Ну, це взагалі трагедія для Росії. Я особисто знаю людей, які брали Крим. Це особиста трагедія для них, для держави, народу, вони просто цього не розуміють. Не розуміють, що вони вчинили непоправний вчинок", - упевнений артист.

За його словами, в РФ немає громадянського суспільства, а тільки його слабкі зачатки.

"Ну, до нього важко не прийти. Ні в одній державі влада не посміла би зробити те, що зробив Путін, якщо було б громадянське суспільство. Йому б цього не дозволили, як український народ не дозволив Януковичу грати з долею України", - зазначив він.

Раніше російський телеведучий Отар Кушанашвілі розкритикував президента Росії Володимира Путіна за вторгнення в Україну і назвав його злочинцем

"Путін не х…ло, він злочинець… Я не піддаюся загальної пропагандистської істерії, мій мозочок могутніше всіх, хто живе на Землі, так що на мене випромінювання Останкінської телевежі не діє. Путін злочинець, бо не можна віднімати у сусіда квартиру і дачу", - упевнений телеведучий.

Також він підкреслив, що владі РФ потрібно слідувати законам, а не вигаданим приводами для вторгнення в інші країни.