Он уверен, что подобного нет ни в одной стране мира

Народный артист России, композитор и режиссер Владимир Назаров раскритиковал РФ за оккупацию Крыма

Свой комментарий он дал в интервью "Апострофу".

Он уверен, что оккупация Крыма - это трагедия для всей России.





"Ну, это вообще трагедия для России. Я лично знаю людей, которые брали Крым. Это личная трагедия для них, для государства, народа, они просто этого не понимают. Не понимают, что они совершили непоправимый поступок", - уверен артист.

По его словам, в РФ нет гражданского общества, а только его слабые зачатки.

"Ну, к нему сложно не прийти. Ни в одном государстве власть не посмела бы сделать то, что сделал Путин, если было бы гражданское общество. Ему бы этого не позволили, как украинский народ не позволил Януковичу играть с судьбами Украины", - отметил он.

Ранее российский телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал президента России Владимира Путина за вторжение в Украину и назвал его преступником

"Путин не х…ло, он преступник… Я не поддаюсь всеобщей пропагандисткой истерии, мой мозжечок мощнее всех, кто живет на Земле, так что на меня излучение Останкинской телебашни не действует. Путин преступник, потому что нельзя отнимать у соседа квартиру и дачу", - уверен телеведущий.

Также он подчеркнул, что властям РФ нужно следовать законам, а не выдуманным предлогам для вторжения в другие страны.