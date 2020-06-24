Народний артист Росії, композитор і режисер Володимир Назаров розповів про головні злочини президента РФ Володимира Путіна

На його думку, головний злочин президента РФ Володимира Путіна - не в тому, що він злодій, а в тому, що він - злочинець і вбивця.

Назаров зазначив, він знав, що не варто ставити до влади Путіна ще в 90-х роках, проте не очікував такого розмаху його злочинів. Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю виданню "Обозревателю".

"Путін не злодій, а вбивця й злочинець. Злодій, от якщо вибирати з двох зол, то я б обрав злодія. Краде, але хоча б не вбиває. А у цього-руки по лікоть в крові. Все, що я там думав в 99-му, на жаль, виявилося настільки гірше навіть моїх самих песимістичних прогнозів. Я не очікував, що буде війна з Україною, Грузією, що такими темпами і обсягами буде проливатися кров, що будуть підривати будинки і вб'ють мого друга Бориса Нємцова, все, що зробив саме Путін", - сказав Назаров.

Артист стверджує, що ще в 90-х говорив, що не можна голосувати за Путіна.

"Я цю скотину з самої його появи в 99-му році, коли він став наступником, і ми всі зрозуміли, що він буде балотуватися, я відразу кричав: "що ви робите?!" Говорив, що не можна за нього голосувати. А сьогодні вже мені кажуть: "Як ти стільки років тому зрозумів, що не можна голосувати за Путіна, що він злочинець?" А я їм ще тоді говорив, що не можна ставити у влади КГБ-шника", - нарікає режисер.

Нагадаємо, що Назаров присоромив артистів-аматорів «російського світу».

Також Politeka писала, що Назаров назвав дві біди України.