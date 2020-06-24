Народный артист России, композитор и режиссер Владимир Назаров рассказал о главном преступлении президента РФ Владимира Путина

По его мнению, главное преступление президента РФ Владимира Путина - не в том, что он вор, а в том, что он - преступник и убийца.

Назаров отметил, он знал, что не стоит ставить во власти Путина еще в 90-х годах, однако не ожидал такого размаха его преступлений. Об этом он рассказал 2018 года в интервью изданию "Обозревателю".

"Путин не вор, а убийца и преступник. Вор, вот если выбирать из двух зол, то я бы выбрал вора. Ворует, но хотя бы не убивает. А у этого руки по локоть в крови. Все, что я там думал в 99-м, к сожалению, оказалось настолько хуже даже моих самых пессимистических прогнозов. Я не ожидал, что будет война с Украиной, с Грузией, что такими темпами и объемами будет проливаться кровь, что будут взрывать дома и убьют моего друга Бориса Немцова, все, что устроил именно Путин", - сказал Назаров.

Артист утверждает, что еще в 90-х говорил, что нельзя голосовать за Путина.

"Я эту скотину с самого его появления в 99-м году, когда он стал преемником, и мы все поняли, что он будет баллотироваться, я сразу орал "что вы делаете?!" Говорил, что нельзя за него голосовать. А сегодня уже мне говорят: "Как ты столько лет назад понял, что за Путина нельзя голосовать, что он преступник?" А я им еще тогда говорил, что нельзя ставить у власти КГБ-шника", - сетует режиссер.

Напомним, что Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира».

Как сообщала Politeka, Назаров рассказал о большой трагедии россиян из-за оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Назаров назвал две беды Украины.