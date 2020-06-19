Народний артист Росії, композитор Володимир Назаров висловився про росіян та українців

За його словами, менталітет росіян і українців кардинально відрізняється. В Україні навіть злодії віддають перевагу свободі, в той час, як у Росії свободу часто ігнорують.

Такою думкою він поділився 2018 року в інтерв'ю "Обозревателю".

"Менталітет у Росії та України різний. Навіть злодії в Україні – вони все-таки люблять свободу, а у РФ ні. Ось вона різниця: "так, я ось такий-сякий, але мені не потрібен "російський світ" і мені не треба вказувати, як мені тут красти, я сам зроблю". Навіть злодії, я вже не кажу про величезну кількість патріотів, які в Україні дійсно є", - зазначив артист.

Назаров вказав на активну волонтерство в Україні, небайдужість громадян до війни на сході.

"Скільки, як от дніпровський театр, робить частину благодійності: возять на фронт медикаменти, їздять з концертами, збирають речі і не тільки", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Назаров згадав про свої поїздки в Україну.

Він згадав, що під час поїздок в Україну не зустрів жодного прояви ворожнечі щодо росіян, а сама країна показує приклад гідності і боротьби за свободу.

За його словами, Україна сьогодні як ніколи згуртована, а у росіян би "вуха згорнулися", якщо б вони почули, що кажуть українці на адресу своєї влади.

Нагадаємо, що Назаров присоромив артистів-аматорів «російського світу».

Як повідомляла Politeka, Назаров розповів про велику трагедію росіян через окупацію Криму.

Також Politeka писала, що Назаров назвав дві біди України.