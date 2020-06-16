Російський артист і опозиціонер Володимир Назаров розповів, що думає про українців

За його словами, в Україні на сьогоднішній день встановлюється молоде та свободолюбиве громадянське суспільство.

Таку думку він озвучив 2016 року у інтерв'ю для журналістів Собеседнику.ru.

Він зазначає, що українці молоді та сводолюбиві люди, які намагаються боротися з несправедливістю у власній країні.

"Зараз я бачу в Україні молоде, гаряче, незалежницьке громадянське суспільство. Борються з корупцією, не дають спуску чиновникам. Нещодавно змусили написати чесні декларації про доходи", - сказав він.

Також той додав, що українці намагаються вимагати у всіх представників закону служити країні за правилами та постулатами.

"Намагаються вимагати, щоб всі, включаючи силовиків, поліції, суддів, прокурорів, служили закону. Ті чинять опір поки що. Але, думаю, перемога буде за народом", - додав Назаров.

Також раніше повідомлялося, що народний артист Росії, композитор, режисер і актор Володимир Назаров зазначив, що йому пропонували бути одним з тих, хто підтримав анексію півострова.

"Але ви знаєте, моя позиція, вона настільки однозначна і була вона задовго до Криму. Я ніколи не мовчав, якщо на моїх очах відбувалася несправедливість", - заявив він.

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