Российский артист и оппозиционер Владимир Назаров рассказал, что думает об украинцах

По его словам, в Украине на сегодняшний день устанавливается молодое и свободолюбивое гражданское общество.

Такое мнение он озвучил 2016 года в интервью для журналистов Собеседнику.ru.

Он отмечает, что украинцы молодые и сводолюбивые люди, которые пытаются бороться с несправедливостью в собственной стране.

"Сейчас я вижу в Украине молодое, горячее, свободолюбивое гражданское общество. Борются с коррупцией, не дают спуску чиновникам. Недавно заставили написать честные декларации о доходах", - сказал он.

Также тот добавил, что украинцы стараются требовать у всех представителей закона служить по правилам и постулатам.

"Стараются требовать, чтобы все, включая силовиков, полицию, судей, прокуроров, служили закону. Те сопротивляются пока. Но, думаю, победа будет за народом", - добавил Назаров.

Также ранее сообщалось, что народный артист России, композитор, режиссер и актер Владимир Назаров отметил, что ему предлагали быть одним из тех, кто поддержал аннексию полуострова.

"Но вы знаете, моя позиция, она настолько однозначная и была она задолго до Крыма. Я никогда не молчал, если на моих глазах происходила несправедливость", - заявил он.