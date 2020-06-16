Российский артист и оппозиционер Владимир Назаров рассказал, что думает об украинцах
По его словам, в Украине на сегодняшний день устанавливается молодое и свободолюбивое гражданское общество.
Такое мнение он озвучил 2016 года в интервью для журналистов Собеседнику.ru.
Он отмечает, что украинцы молодые и сводолюбивые люди, которые пытаются бороться с несправедливостью в собственной стране.
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"Сейчас я вижу в Украине молодое, горячее, свободолюбивое гражданское общество. Борются с коррупцией, не дают спуску чиновникам. Недавно заставили написать честные декларации о доходах", - сказал он.
Также тот добавил, что украинцы стараются требовать у всех представителей закона служить по правилам и постулатам.
"Стараются требовать, чтобы все, включая силовиков, полицию, судей, прокуроров, служили закону. Те сопротивляются пока. Но, думаю, победа будет за народом", - добавил Назаров.
Также ранее сообщалось, что народный артист России, композитор, режиссер и актер Владимир Назаров отметил, что ему предлагали быть одним из тех, кто поддержал аннексию полуострова.
"Но вы знаете, моя позиция, она настолько однозначная и была она задолго до Крыма. Я никогда не молчал, если на моих глазах происходила несправедливость", - заявил он.
Напомним, что Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира»
Как сообщала Politeka, Назаров рассказал о большой трагедии россиян из-за оккупации Крыма
Также Politeka писала, что Назаров назвал две беды Украины