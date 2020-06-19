Народный артист России, композитор Владимир Назаров высказался о россиянах и украинцах

По его словам, менталитет россиян и украинцев кардинально отличается. В Украине даже воры предпочитают свободу, в то время, как в России свободу часто игнорируют.

Таким мнением он поделился 2018 года в интервью "Обозревателю".

"Менталитет у России и Украины разный. Даже воры в Украине – они все-таки любят свободу, а в РФ нет. Вот она разница: "да, я вот такой-сякой, но мне не нужен "русский мир" и мне не надо указывать, как мне здесь воровать, я сам соображу". Даже воры, я уж не говорю об огромном количестве патриотов, которые в Украине действительно есть", - отметил артист.

Назаров указал на активное волонтерство в Украине, небезразличность граждан к войне на востоке.

"Сколько, как вот днепровский театр, делается по части благотворительности: возят на фронт медикаменты, ездят с концертами, собирают вещи и не только", - добавил он.

Также ранее сообщалось, что Владимир Назаров вспомнил о своих поездках в Украину.

Он вспомнил, что во время поездок в Украину не встретил ни одного проявления вражды в отношении русских, а сама страна показывает пример достоинства и борьбы за свободу.

По его словам, Украина сегодня как никогда сплочена, а у русских бы "уши свернулись", если б они услышали, что говорят украинцы в адрес своей власти.

Напомним, что Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира».

Как сообщала Politeka, Назаров рассказал о большой трагедии россиян из-за оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Назаров назвал две беды Украины.