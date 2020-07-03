Народный артист России и композитор Владимир Назаров назвал причины, почему люди культуры в РФ бурно поддерживают президента Владимира Путина

По мнению Назарова, в мире искусства сейчас есть две составляющих. Одним приходится постоянно "лобызать" перед властью РФ, чтобы не потерять позиций в своей профессии.

Об этом он рассказал 2018 года в интервью Радио "Свобода".

"Если ты хочешь прекрасно существовать, чтобы у тебя все было в порядке и тебе давали деньги, надо обозначить свою любовь к верховному нашему начальнику, и рассказать, как ты его любишь, обожаешь", - заявил оппозиционер.

Он также добавил, что никогда не умел гнуться, он просто писал музыка и считал, что этого достаточно, но для власти в России этого оказалось мало.

"Я и раньше не умел гнуться, и сейчас у меня спина не сгибается в угодливых поклонах. Поэтому я считал, что моя основная задача – это ставить мои спектакли, писать музыку, это и будет моя миссия на этой земле, а все остальное пусть делают политики. Но, видите, оказывается, все это не так", - заявил артист.

Назаров подчеркнул, что людей культуры, осмелившихся критиковать власть, сейчас очень мало. Причинами, по которым знаменитые актеры и режиссеры бурно поддерживают деятельность Путина, он считает наивность, корысть и цинизм.

"Это и корысть, это и наивность, это и желание удержаться на тех позициях, особенно если речь идет о руководителях, чтобы у них не отобрали их театры, чтобы им не запретили работать. Артисты забывают, что у них существует имя, наработанное годами, которое можно потерять за одну секунду", - сказал он.

Напомним, что Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира».

Как сообщала Politeka, Назаров рассказал о большой трагедии россиян из-за оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Назаров назвал две беды Украины.