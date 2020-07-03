Журналіст і письменник Максим Бутченко висловився про жителів Донбасу

На його думку, Росія не змогла "заразити" жителів сходу України, де вона ініціювала збройний конфлікт, вірусом "русского мира".

Про це він заявив 2016 року в інтерв'ю Gazeta.ua.

Коментуючи окупацію сходу України, журналіст сказав, що спроба завоювання Донбасу націлена на те, щоб нав'язати точку зору Кремля на історичні процеси.

Він пояснив, що через два роки на окупованих територіях не прижився "русский мир" тому, що ця ідеологія чужа для жителів Донбасу.

"Кілька днів тому я спілкувався з бізнесменом з Донецька, який звідти виїхав. Він розповідав, що реальність там така, що якщо завтра в центр міста заїдуть українські танки, місцеві жителі вийдуть розповідати, що їх змушували підтримувати Росію", мало не з квітами зустрічати. Це не означає, що вони стануть "українцями", але вони погодяться з будь-якою силою, яка прийде на заміну тим, хто там зараз. Я не кажу, що це добре чи погано, просто констатую факт", - розповів Бутченко.

Також раніше повідомлялося, що Ян Валетов дав несподіваний пораду жителям України. Він заявив, щоб Україна вистояла у війні з Російською Федерацією, їй потрібно повністю відгородитися від агресора.

Також дуже важливо нейтралізувати всередині країни вузький прошарок населення та "русский мир", яке вороже ставиться до всього українського і живе ідеєю єдиної держави з Росією.

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