Журналист и писатель Максим Бутченко высказался о жителях Донбасса

По его мнению, Россия не смогла "заразить" жителей востока Украины, где она инициировала вооруженный конфликт, вирусом "русского мира".

Об этом он заявил 2016 года в интервью Gazeta.ua.

Комментируя оккупацию востока Украины, журналист сказал, что попытка завоевания Донбасса нацелена на то, чтобы навязать точку зрения Кремля на исторические процессы.

Он пояснил, что через два года на оккупированных территориях не прижился "русский мир" потому, что эта идеология чужая для жителей Донбасса.

"Несколько дней назад я общался с бизнесменом из Донецка, который оттуда выехал. Он рассказывал, что реальность там такова, что если завтра в центр города заедут украинские танки, местные жители выйдут рассказывать, что их "заставляли поддерживать Россию", чуть ли не с цветами встречать. Это не значит, что они станут "украинцами", но они согласятся с любой силой, которая придет на замену тем, кто там сейчас. Я не говорю, что это хорошо или плохо, просто констатирую факт" - рассказал Бутченко.

Также ранее сообщалось, что Ян Валетов дал неожиданный совет жителям Украины. Он заявил, чтобы Украина выстояла в войне с Российской Федерацией, ей нужно полностью отгородиться от агрессора.

Также очень важно нейтрализовать внутри страны узкую прослойку населения и "русский мир", которое враждебно относится ко всему украинскому и живет идеей единого государства с Россией.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.



