Український письменник Андрій Курков розповів, як Росія назавжди погіршила відносини з Україною

За його словами, Москва всіма своїми діями створює міцну стіну між Україною і Російською Федерацією.

Про це він сказав 2016 року в інтерв'ю Online.ua.

"РФ хочуть відгородитися від Європи. Але це буде відштовхувати від Росії українців молодшого і середнього віку. Все, що в Москві роблять з ідеологічною метою навколо Другої світової, буде створювати невидиму, але міцну стіну між Україною і Росією", - так Курков відповів на питання щодо реанімування культу перемоги у сусідній країні.

За його прогнозами, незабаром популярність радянського розуміння про Другу світову буде зменшуватися на території України.

"Думаю, буде зменшуватися популярність радянського варіанту святкування Дня перемоги і радянського розуміння Другої світової війни. Через 5-10 років розуміння Другої світової війни в Україні буде ідентичне тому, що є сьогодні в Європі", - підкреслив письменник.

Також раніше повідомлялося, що Андрій Курков заступився за російську мову в країні.

На його думку, російськомовних літераторів в Україні не можна не помічати і не можна заперечувати той факт, що у них є свій читач в нашій країні. Крім того, він зазначив, що російськомовні українські письменники також привносять свій внесок в українську культуру.

Як повідомляла Politeka, письменник Курков застеріг Україну від нової небезпеки

Також Politeka писала, що письменник Курков пояснив, як Росія обіляє свою репутацію в світі.



