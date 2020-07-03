Украинский писатель Андрей Курков рассказал, как Россия навсегда ухудшила отношения с Украиной
По его словам, Москва всеми своими действиями создает прочную стену между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом он сказал 2016 года в интервью Online.ua.
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"В РФ хотят отгородиться от Европы. Но это будет отталкивать от России украинцев младшего и среднего возраста. Все, что в Москве делают с идеологической целью вокруг Второй мировой, будет создавать невидимую, но прочную стену между Украиной и Россией", - так ответил Курков на вопрос касательно реанимирования культа победы в соседней стране.
По его прогнозам, вскоре популярность совесткого понимания о Второй мировой будет уменьшаться на территории Украины.
"Думаю, будет уменьшаться популярность советского варианта празднования Дня победы и советского понимания Второй мировой войны. Через 5-10 лет понимание Второй мировой войны в Украине будет идентично тому, что есть сегодня в Европе", - подчеркнул писатель.
Также ранее сообщалось, что Андрей Курков вступился за русский язык в стране.
По его мнению, русскоязычных литераторов в Украине нельзя не замечать и нельзя отрицать тот факт, что у них есть свой читатель в нашей стране. Кроме того, он отметил, что русскоязычные украинские писатели также привносят свою лепту в украинскую культуру.
Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.
Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.