Відома письменниця та блогер Олена Степова розкрила справжню мету Росії в Україні



За її словами, Кремль змінює стратегію дій на Донбасі і замість ставки на військову міць переходить до спроб посилити вплив на українську політику. А на Донбас вже повертається Україна

Таку думку вона висловила в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

На думку Степової, завершити війну Путіну не дає побоювання "втратити обличчя" і побоювання, що через кордон в Росію хлинуть натовпи озвірілих від безкарності терористів.

"По-перше, це імідж Путіна. А по-друге, тільки уявіть, скільки сил задіяно у війні. І якщо б росіяни вивели свої війська, з ними разом вийшли б всі сепаратисти, терористи, які бояться наших каральних органів - і в Росію повернулося б багато тих, хто вже не може без війни і крові, самих росіян, які навчилися жити війною. Росія потонула в криміналі. Люмпену Росії все одно, кого вбивати. На Донбасі адже російськомовні вбивають російськомовних", - зазначила вона.

Але основною причиною того, що Росія не залишить Донбас, письменниця вважає той факт, що окремі частини України ніколи не були метою для Кремля.

"В кінці кінців Росія не залишить Донбас тому, що він їй, власне, ніколи й не був потрібен. Як не був потрібен їй Крим. Росії завжди була потрібна вся Україна - зламана, знищена, перетворена в гетто, в проросійський "апендикс", яким ми були з 1918 року. Кремлю потрібна повна окупація України. Звідти і термін "тимчасово окупована київською хунтою територія", - підкреслила Степова.

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