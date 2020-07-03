Известная писательница и блогер Олена Степова раскрыла истинную цель России в Украине

По ее словам, Кремль меняет стратегию действий на Донбассе и вместо ставки на военную мощь переходит к попыткам усилить влияние на украинскую политику. А на Донбасс же возвращается Украина

Такое мнение она высказал в интервью для журналистов издания Обозреватель.

По мнению Степовой, завершить войну Путину не дает опасение "потерять лицо" и опасения, что через границу в Россию хлынут толпы озверевших от безнаказанности террористов.

"Во-первых, это имидж Путина. А во-вторых, только представьте, сколько сил задействовано в войне. И если бы россияне даже вывели свои войска, с ними вместе вышли бы все сепаратисты, террористы, которые боятся наших карательных органов - и в Россию бы вернулось много тех, кто уже не может без войны и крови, самих россиян, которые научились жить войной. Россия бы утонула в криминале. Люмпену России все равно кого убивать. На Донбассе ведь русскоязычные убивают русскоязычных", - отметила она.

Но основной причиной того, что Россия не оставит Донбасс, писательница считает тот факт, что отдельные части Украины никогда не были целью для Кремля.

"В конце концов Россия не оставит Донбасс потому, что он ей, собственно, никогда и не был нужен. Как не был нужен ей Крым. России всегда была нужна вся Украина - сломанная, уничтоженная, превращенная в гетто, в пророссийский "аппендикс", каким мы и были с 1918 года. Кремлю нужна полная оккупация Украины. Оттуда и термин "временно оккупированная киевской хунтой территория", - подчеркнула Степовая.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.



