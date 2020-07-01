Російський письменник Віктор Суворов розкрив, що чекає на президента РФ Володимира Путіна

За його прогнозами, президента Російської Федерації Володимира Путіна усуне від влади його близьке оточення.

Про це він розповів 2016 року в інтерв'ю "Апострофу".

"На мій погляд, крах в Росії відбудеться не в результаті народних виступів. Швидше за все, придворні олігархи, які втратили величезні мільйони і мільярди через політику Путіна, зрозуміють, що їхні гроші знаходяться під загрозою. Адже ще три роки тому вони вільно їздили в Європу, будували собі там яхти, а тепер вони не знають, що станеться з ними завтра і чи збережуть вони свої капітали", - висловив він свою думку.

Письменник додав, що наближені до Путіна олігархи і чиновники зацікавлені в "палацовому перевороті".

"Путін створює Нацгвардію, яку підпорядковує особисто собі... Чисто сталінський підхід. Тобто Путін заляканий, Путін боїться. Але давайте не призначати термінів, коли все завалиться. Його режим схожий на трухлявий баобаб, зогнилий зсередини. Може сто років простояти, а може завтра впасти. Пробіг повз мураха, зачепив його лапкою, він і впав. Впаде все, впаде обов'язково", - сказав Суворов.

Він також пояснив, у чому різниця у правліннях Путіна і Сталіна.

Сталін не був клоуном, був мудрою людиною. У нього було почуття гумору і почуття міри. Сталін завжди з'являвся перед народом у скромному одязі. А коли їде Путін, його супроводжує армада мотоциклів, а попереду вся Москва порожня. У Путіна немає почуття міри. У нього смаку немає", - вважає літератор.

Письменник також заявив, що після усунення Путіна від влади впаде Росія.

"Після краху влади Путіна відбудеться крах Росії. Далекий Схід захоплять китайці. Я сам народився на Далекому Сході, там пройшло моє дитинство, я знаю, що там відбувається. Китайці його вже заселяють. Якщо ж китайці захоплять Сибір, а вони її захоплять, то там знаходяться всі природні ресурси. А крім природних ресурсів нічого в Росії і немає", - резюмував він.

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