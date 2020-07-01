Российский писатель Виктор Суворов раскрыл, что ждет президента РФ Владимира Путина

По его прогнозам, президента Российской Федерации Владимира Путина сместит от власти его близкое окружение.

Об этом он рассказал 2016 года в интервью "Апострофу".

"На мой взгляд, крушение в России произойдет не в результате народных выступлений. Скорее всего, придворные олигархи, которые потеряли громадные миллионы и миллиарды из-за политики Путина, поймут, что их деньги находятся под угрозой. Ведь еще три года назад они свободно ездили в Европу, строили себе там яхты, а теперь они не знают, что случится с ними завтра и сохранят ли они свои капиталы", - высказал он свое мнение.

Писатель добавил, что приближенные к Путину олигархи и чиновники заинтересованы в "дворцовом перевороте".

"Путин создает Нацгвардию, которую подчиняет лично себе... Чисто сталинский подход. То есть Путин запуган, Путин боится. Но давайте не назначать сроков, когда все рухнет. Его режим похож на трухлявый баобаб, сгнивший изнутри. Может сто лет простоять, а может завтра упасть. Пробежал мимо муравей, задел его лапкой, он и рухнул. Рухнет все, рухнет обязательно", - сказал Суворов.

Он также пояснил, в чем разница в правлениях Путина и Сталина.

Сталин не был клоуном, был мудрым человеком. У него было чувство юмора и чувство меры. Сталин всегда появлялся перед народом в скромной одежде. А когда едет Путин, его сопровождает армада мотоциклов, а впереди вся Москва пустая. У Путина нет чувства меры. У него вкуса нет", - считает литератор.

Писатель также заявил, что после смещения Путина от власти рухнет Россия.

"После крушения власти Путина произойдет крушение России. Дальний Восток захватят китайцы. Я сам родился на Дальнем Востоке, там прошло мое детство, я знаю, что там происходит. Китайцы его уже заселяют. Если же китайцы захватят Сибирь, а они ее захватят, то там находятся все природные ресурсы. А кроме природных ресурсов ничего в России и нет", - резюмировал он.

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