Колишній московський кореспондент Financial Times і письменниця Кетрін Белтон різко висловилася про дії Росії на території України

На її думку, дії президента Росії Володимира Путіна в Україні в 2014 році (анексія українського півострова Крим і війна на Донбасі) можуть бути наслідком психологічної травми, отриманої ним під час роботи в Німеччині.

Про це сказано в її книзі "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід", пише "Російська служба BBC".

"Риторика і державна пропаганда, супроводжували військові дії (Росії в Україні), схоже, були відображенням у президента РФ гострої параної, яка переслідувала Путіна і його людей з часу помаранчевої революції 2004 року і задовго до цього: коли Путін спостерігав за розвалом радянської імперії з особняка КДБ над Ельбою в Дрездені", – пише Белтон, додаючи, що в 2014 році путінський режим несподівано показав своє справжнє обличчя.

Приблизно в той час, коли Путін прибув у Дрезден, Західна Німеччина стала найважливішим джерелом контрабанди технологій і високотехнологічних товарів в СРСР і НДР, пише Белтон.

Незадовго до цього Володимир Вєтров, займався військово-технічною розвідкою, передав на Захід детальну інформацію про радянське промислове шпигунство на Заході. В результаті тільки з Франції було вислано 47 радянських розвідників, а фокус роботи радянських спецслужб змістився на Німеччину.

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