Бывший московский корреспондент Financial Times и писательница Кэтрин Белтон резко высказалась о действиях России на территории Украины
По ее мнению, действия президента России Владимира Путина в Украине в 2014 году (аннексия украинского полуострова Крым и война на Донбассе) могут быть следствием психологической травмы, полученной им во время работы в Германии.
Об этом сказано в ее книге "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад", пишет "Российская служба BBC".
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"Риторика и государственная пропаганда, сопровождавшие военные действия (России в Украине), похоже, были отражением у президента РФ острой паранойи, которая преследовала Путина и его людей со времени оранжевой революции 2004 года и задолго до этого: когда Путин наблюдал за развалом советской империи из особняка КГБ над Эльбой в Дрездене", – пишет Белтон, добавляя, что в 2014 году путинский режим неожиданно показал свое истинное лицо.
Примерно в то время, когда Путин прибыл в Дрезден, Западная Германия стала важнейшим источником контрабанды технологий и высокотехнологичных товаров в СССР и ГДР, пишет Белтон.
Незадолго до этого Владимир Ветров, занимавшийся военно-технической разведкой, передал на Запад детальную информацию о советском промышленном шпионаже на Западе. В результате только из Франции было выслано 47 советских разведчиков, а фокус работы советских спецслужб сместился на Германию.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.