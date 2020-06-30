Письменник Платон Бесєдін висловився про Крим і згадав Україну

Письменник, який виступає за єдність народів України і Росії, заявив, що окупований Севастополь тягне РФ на дно.

Про це він написав у своїй колонці 2017 року на Снобе.

"Після возз'єднання Криму і Севастополя з Росією я неодноразово висловлював думку, що зараз для нашої країни настає вирішальний час: Крим або потягне РФ на дно, або піднесе на нові вершини. Це в першу чергу буде залежати від того, що відбувається на самому півострові і, насамперед, у Севастополі, став центром "Кримської весни", - зазначив письменник.

За його словами, зараз Севастополь та Крим "при Росії не відродився, не покращав, не став вітриною, а перетворився у болото та цвинтар". Крім того, у всіх цих бідах люди звинувачують "українське минуле".

У всьому цьому немає нічого хорошого ні для Росії, ні для Севастополя.

"Такий Севастополь ми отримали, і це гниття перекидається на всю Росію - поки тільки в інформаційному полі, але й у простих росіян є розчарування від того, яким постав вже російське місто-герой. І, боюся, шкідливе українське минуле скоро почнуть згадувати в Севастополі та не з вдячністю. І в цьому, насправді, немає нічого хорошого ні для Севастополя, ні для Росії", - написав Бесєдін.

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