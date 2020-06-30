Писатель Платон Беседин высказался о Крыме и вспомнил Украину

Писатель, который выступает за единство народов Украины и России, заявил, что оккупированный Севастополь тянет РФ на дно.

Об этом он написал в своей колонке 2017 года на Снобе.

"После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией я неоднократно высказывал мысль, что сейчас для нашей страны наступает решающее время: Крым либо потянет РФ на дно, либо вознесет на новые вершины. Это в первую очередь будет зависеть от того, что происходит на самом полуострове и, прежде всего, в Севастополе, ставшем центром "Крымской весны", - отметил писатель.

По его словам, сейчас Севастополь и Крым "при России не возродился, не похорошел, не стал витриной, а превратился в болото и кладбище". Кроме того, во всех этих бедах люди обвиняют "украинское прошлое".

Во всем этом нет ничего хорошего ни для России, ни для Севастополя.

"Такой Севастополь мы получили, и это гниение перекидывается на всю Россию — пока только в информационном поле, но и у простых россиян есть разочарование от того, каким предстал уже российский город-герой. И, боюсь, вредоносное украинское прошлое скоро начнут вспоминать в Севастополе едва ли не с благодарностью. И в этом, на самом деле, нет ничего хорошего ни для Севастополя, ни для России", - написал Беседин.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.