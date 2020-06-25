Про це багато хто забуває

Прозаїк Олег Полоз розповів, як на Донбасі живеться жителям, які мають проукраїнську позицію

Так, він заявив, що на Донбасі залишилося багато людей з проукраїнською позицією. Письменник зазначив, що вони можуть спілкуватися російською мовою, але це не змінює їх бажання "повернутися назад в Україну".

Про це йшлося 2018 року в його інтерв'ю Радіо Свободі.

"На Донбасі багато людей залишилося з проукраїнською позицією, і вони спілкуються російською. І вони не знають, що робити з усім тим, що там відбувається. І я відверто говорю, не знаю, щоб я робив би на їх місці", - зазначив він.

За словами письменника, дуже легко когось звинувачувати і кричати про патріотизм, перебуваючи на мирній території, а не на Донбасі.

"Але, якщо б я за сімейними обставинами був змушений залишитися там в цей час, я не знаю, як би діяв", - додав Полоз.

Також він стверджує, що українізація - це тривалий процес, який буде тягнуться довго і на шляху, якого буде безліч перешкод.

"Це зміна вектора життя - і справа не тільки в мові. Ми робимо з цього питання якесь чудовисько, яке руйнує життя. Щось треба міняти. Більше приділяти уваги української історії, мові та літератури в школах і в університетах. Але це і так робилося не одразу", - сказав письменник.

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