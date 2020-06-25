Прозаик Олег Полоз рассказал, как на Донбассе живется жителям, имеющим проукраинскую позицию
Так, он заявил, что на Донбассе осталось много людей с проукраинской позицией. Писатель отметил, что они могут общаться на русском языке, но это не меняет их желания "вернуться назад в Украину".
Об этом шла речь 2018 года в его интервью Радио Свободе.
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"На Донбассе много людей осталось с проукраинской позицией, и они общаются на русском. И они не знают, что делать со всем тем, что там происходит. И я откровенно говорю, не знаю, чтобы я делал бы на их месте", - отметил он.
По словам писателя, очень легко кого-то обвинять и кричать о патриотизме, находясь на мирной территории, а не на Донбассе.
"Но, если бы я по семейным обстоятельствам был вынужден остаться там в это время, я не знаю, как бы действовал", - добавил Полоз.
Также он утверждает, что украинизация - это длительный процесс, который будет тянутся долго и на пути, которого будет множество препятствий.
"Это изменение вектора жизни - и дело не только в языке. Мы делаем из этого вопроса какое-то чудовище, которое рушит жизни. Что-то нужно менять. Больше уделять внимания украинской истории, языке и литературе в школах и в университетах. Но это и так делалось не сразу", - сказал писатель.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.