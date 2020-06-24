Відомий український письменник Андрій Курков заступився за російську мову в країні

На його думку, російськомовних літераторів в Україні не можна не помічати і не можна заперечувати той факт, що у них є свій читач в нашій країні. Крім того, він зазначив, що російськомовні українські письменники також привносять свій внесок в українську культуру.

Таку думку він висловив 2018 року у своїй колонці для "Нового времени".

"Їх не можна не помічати. Російськомовні літератори живуть в усіх регіонах, читачів у них вистачає, книжки видаються і продаються. Тому ставлення до них у деяких представників української інтелектуальної еліти, які пишуть державною мовою, то визначається поняттям ігнору, то бойкоту", - розповів він.

При цьому він підкреслив, що насправді російськомовні літератори теж є акціонерами-міноритаріями української культури.

"Вони не претендують на привілеї, а лише хочуть бути визнаними частиною українського культурного процесу. Щоб представники мажоритаріїв не забували: у всіх громадян в Україні рівні права і обов'язки, тому росіськомовних неможна не помічати, адже всі є акціонерами держави і від усіх залежить ремонт доріг та освітлення країни, в тому числі освітлення майбутнього гармонійного розвитку нашої держави", - пояснив Курков.

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