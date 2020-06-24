Известный украинский писатель Андрей Курков вступился за русский язык в стране

По его мнению, русскоязычных литераторов в Украине нельзя не замечать и нельзя отрицать тот факт, что у них есть свой читатель в нашей стране. Кроме того, он отметил, что русскоязычные украинские писатели также привносят свою лепту в украинскую культуру.

Такое мнение он высказал 2018 года в своей колонке для "Нового времени".

"Их нельзя не замечать. Русскоязычные литераторы живут во всех регионах, читателей-сооте­чественников у них хватает, книги издаются и продаются. Поэтому отношение к ним у некоторых представителей украинской интеллектуальной элиты, пишущих на государственном языке, определяется то понятием игнора, то бойкота", - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что на самом деле русскоязычные литераторы тоже являются акционерами-миноритариями украинской культуры.

"Они не претендуют на привилегии, а лишь хотят быть признанными частью украинского культурного процесса. Чтобы представители мажоритариев не забывали: у всех граждан в Украине равные права и обязанности, поэтому русскоязычных нельзя не замечать, ведь все являются акционерами государства и от всех зависит ремонт дорог и освещение страны, в том числе освещение будущего гармоничного развития нашего государства", - объяснил Курков.

Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.

Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.