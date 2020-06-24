Известный украинский писатель Андрей Курков вступился за русский язык в стране
По его мнению, русскоязычных литераторов в Украине нельзя не замечать и нельзя отрицать тот факт, что у них есть свой читатель в нашей стране. Кроме того, он отметил, что русскоязычные украинские писатели также привносят свою лепту в украинскую культуру.
Такое мнение он высказал 2018 года в своей колонке для "Нового времени".
Даша из "Холостяка" в экстра-мини показала Монатику и Брежневой, как надо отжигать на вечеринках: "Давай, малышка!"
Отдохнувший Балан напомнил о себе жарким фото в новом имидже: "Кароль счастье упускает"
Масштабная облава ждет получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
У Аллы Пугачевой отбирают ребенка, детали скандала: "Сами виноваты ‒ был срыв"
"Их нельзя не замечать. Русскоязычные литераторы живут во всех регионах, читателей-соотечественников у них хватает, книги издаются и продаются. Поэтому отношение к ним у некоторых представителей украинской интеллектуальной элиты, пишущих на государственном языке, определяется то понятием игнора, то бойкота", - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что на самом деле русскоязычные литераторы тоже являются акционерами-миноритариями украинской культуры.
"Они не претендуют на привилегии, а лишь хотят быть признанными частью украинского культурного процесса. Чтобы представители мажоритариев не забывали: у всех граждан в Украине равные права и обязанности, поэтому русскоязычных нельзя не замечать, ведь все являются акционерами государства и от всех зависит ремонт дорог и освещение страны, в том числе освещение будущего гармоничного развития нашего государства", - объяснил Курков.
Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.
Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.