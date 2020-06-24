Відомий письменник Дмитро Капранов висловився про жителів України

За його словами, твердження про те, що українці за своїм характером є миролюбною нацією - не що інше, як міф.

Таку думку він висловив 2017 року в ефірі Обозреватель.LIVE.

"Мирні українці і світ в Україні – це, швидше, абстракція та міф, ніж правда. Адже ніхто не може сказати, коли це було в останній раз, адже ми воюємо. Ну, так, ми мирні, але коли? Покажи пальцем, коли це було. Ми не мирні, а свободолюбиві. Тому дико, звичайно, одночасно виховувати з одного боку на козацькому міфі, а з іншого, що ми миролюбні", - зазначив він.

За словами Капранова, питання про войовничість українців взагалі не варто.

"Звичайно, сьогодні багато тупо повторюють ці речі (про миролюбності. - прим.ред.), тому що у Шевченка багато інших віршів, які теж є складовою національної ідеї і які зовсім про інше. Інше питання, за що ми воюємо, але не питання, що ми таки воюємо", - підсумував письменник.

Також раніше повідомлялося, що Дмитро Капранов зробив несподіваний прогноз про існування російської мови в Україні.

На його думку, Україна досить велика країна, щоб мати своє кіно і не залежати від колишніх метрополій та російської мови.

Він вважає, що саме в кіно відсоток російських фільмів вже дуже малий, але ще треба багато працювати над російським продуктом на телебаченні. Капранов сподівається, що завдяки введенням квот на українську мову, у телеканалів буде більше стимулу виробляти свій власний продукт.

Як повідомляла Politeka, письменник Капранов запропонував єдиний спосіб уберегтися від Росії.

Також Politeka писала, що Капранов закликав РФ забрати росіян з України.