Известный писатель Дмитрий Капранов высказался о жителях Украины

По его словам, утверждение о том, что украинцы по своему характеру являются миролюбивой нацией - не что иное, как миф.

Такое мнение он высказал 2017 года в эфире Обозреватель.LIVE.

"Мирные украинцы и мир в Украине – это, скорее, абстракция и миф, чем правда. Ведь никто не может сказать, когда это было в последний раз, ведь мы воюем. Ну, да, мы мирные, но когда? Покажи пальцем, когда это было. Мы не мирные, а свободолюбивые. Поэтому дико, конечно, одновременно воспитывать с одной стороны на козацком мифе, а с другой, что мы миролюбивые", - отметил он.

По словам Капранова, вопрос о воинственности украинцев вообще не стоит.

"Конечно, сегодня многие тупо повторяют эти вещи (о миролюбивости. - прим.ред.), потому что у Шевченко много других стихов, которые тоже являются составляющей национальной идеи и которые совсем о другом. Другой вопрос, за что мы воюем, но не вопрос, что мы таки воюем", - заключил писатель.

Также ранее сообщалось, что Дмитрий Капранов сделал неожиданный прогноз о существовании русского языка в Украине.

По его мнению, Украина достаточно большая страна, чтобы иметь свое кино и не зависеть от бывших метрополий и русского языка.

Он считает, что именно в кино процент российских фильмов уже очень мал, но еще надо много работать над российским продуктом на телевидении. Капранов надеется, что благодаря введенным квотам на украинский язык, у телеканалов будет больше стимула производить свой собственный продукт.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Капранов призвал РФ забрать россиян из Украины.