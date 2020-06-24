Український письменник і телеведучий Дмитро Лазуткін озвучив несподівану заяву про Донбас і Україну

За його словами, Україну і Донбас не можна розділяти, тому що на неокупированной території також є "в*пам'ятки". Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю Gazeta.ua.

"Коли політики в телевізійних ефірах весь час підкреслюють це протиставлення, мені здається, це просто на руку нашим ворогам, говорити, що ми різні. Приїжджаю на Донбас і бачу - між людьми Донбаса і України немає великої різниці", - зазначив він, згадавши про своїх поїздках на окуповану територію.

Лазуткін також зазначив, що дуже багато на Донбасі людей, які підтримують Україну і живуть в її інформаційному полі, просто треба це все підтримувати, а не роз'єднувати людей.

"У нас так само є небезпечні люди, яких називають ва*тниками. Їх позицію важко назвати конструктивною і проукраїнською. На Донбасі їх може бути трохи більше. Але все одно вони знаходяться переважно в українському інформаційному полі. Місцева молодь повністю інтегрирована в український культурний простір. Просто треба це підтримувати, а не роз'єднувати", - підкреслив він.

Також раніше повідомлялося, що Дмитро Лазуткін висловився про патріотизм в країні. На його думку, до тих, хто кричить, що любить Україну глобально, довіри зараз немає.

Він додав, що неможливо ігнорувати російську мову в Україні, як би сильно українець не намагався. Крім того, він назвав дурницею те, що в Україні ігнорують російську поезію.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.