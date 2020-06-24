Украинский писатель и телеведущий Дмитрий Лазуткин озвучил неожиданное заявление о Донбассе и Украине

По его словам, Украину и Донбасс разделять нельзя, потому что на неокупированной территории также есть "в*тники". Об этом он рассказал 2018 года в интервью Gazeta.ua.

"Когда политики в телевизионных эфирах все время подчеркивают это противопоставление, мне кажется, это просто на руку нашим врагам говорить, что мы разные. Приезжаю на Донбасс и вижу - между людьми Донбасса и Украина нет большой разницы", - отметил он, вспомнив о своих поездках на оккупированную территорию.

Лазуткин также отметил, что очень много на Донбассе людей, которые поддерживают Украину и живут в ее информационном поле, просто надо это все поддерживать, а не разъединять людей.

"У нас так же есть опасные люди, которых называют в*тниками. Их позицию трудно назвать конструктивной и проукраинской. На Донбассе их может быть немного больше. Но все равно они находятся преимущественно в украинском информационном поле. Местная молодежь полностью интегрированна в украинское культурное пространство. Просто надо это поддерживать там людей, а не разъединять", - подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что Дмитрий Лазуткин высказался о патриотизме в стране. По его мнению, к тем, кто кричит, что любит Украину глобально, доверия сейчас нет.

Он добавил, что невозможно игнорировать русский язык в Украине, как бы сильно украинец не пытался. Кроме того, он назвал глупостью то, что в Украине игнорируют русскую поэзию.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.