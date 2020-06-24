Письменник Сашко Лірник розповів про головну відмінність українців і росіян

За його словами, менталітет росіян і українців кардинально відрізняється. Україна не кидає своїх громадян у біді, у той же час російській владі плювати на своїх жителів.

Про це він заявив в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Україна своїх не кидає. Я знаю, що, наприклад, ті ж моска*і і "днровці" бойовики, вони до людей ставляться, як до сміття, "м'яса", яке можна кидати під танки, не рахуються з ними. Україна кожного свого буде діставати з полону. Це правильно, і це найголовніше. Україна рідна мати для всіх своїх дітей", - підкреслив він.

За словами письменника, він не сумнівається в тому, що держава продовжить боротьбу за звільнення патріотів, які залишилися в руках бойовиків.

"Ми тут живемо сито, добре, а для них це життя. За кожну дитину потрібно воювати і не важлива ціна. Обов'язково треба всіх витягнути. Не треба, вибачте, поливати дерьм*м свою державу. Яка воно не є, але вона робить все для українців", - зазначив Лірник.

Також раніше повідомлялося, що письменник Юрій Андрухович розвінчав міфи Кремля про українців.

За його словами, в Україні не б'ють російськомовних громадян за те, якою мовою вони говорять. Таким чином він прокоментував відомий міф Кремля про українців.

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