Письменник Сашко Лірник розповів про головну відмінність українців і росіян
За його словами, менталітет росіян і українців кардинально відрізняється. Україна не кидає своїх громадян у біді, у той же час російській владі плювати на своїх жителів.
Про це він заявив в інтерв'ю для видання Обозреватель.
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"Україна своїх не кидає. Я знаю, що, наприклад, ті ж моска*і і "днровці" бойовики, вони до людей ставляться, як до сміття, "м'яса", яке можна кидати під танки, не рахуються з ними. Україна кожного свого буде діставати з полону. Це правильно, і це найголовніше. Україна рідна мати для всіх своїх дітей", - підкреслив він.
За словами письменника, він не сумнівається в тому, що держава продовжить боротьбу за звільнення патріотів, які залишилися в руках бойовиків.
"Ми тут живемо сито, добре, а для них це життя. За кожну дитину потрібно воювати і не важлива ціна. Обов'язково треба всіх витягнути. Не треба, вибачте, поливати дерьм*м свою державу. Яка воно не є, але вона робить все для українців", - зазначив Лірник.
Також раніше повідомлялося, що письменник Юрій Андрухович розвінчав міфи Кремля про українців.
За його словами, в Україні не б'ють російськомовних громадян за те, якою мовою вони говорять. Таким чином він прокоментував відомий міф Кремля про українців.
Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.
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