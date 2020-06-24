Писатель Сашко Лирник рассказал о главном отличии украинцев и россиян

По его словам, менталитет россиян и украинцев кардинально отличается. Украина не бросает своих граждан в беде, в то же самое время российским властям плевать на своих жителей.

Об этом он заявил в интервью для издания Обозреватель.

"Украина своих не бросает. Я знаю, что, например, те же моска*и и "днровцы" боевики, они к людям относятся, как к мусору, "мясу", которое можно бросать под танки, не считаются с ними. Украина каждого своего будет доставать из плена. Это правильно, и это самое главное. Украина родная мать для всех своих детей", - подчеркнул он.

По словам писателя, он не сомневается в том, что государство продолжит борьбу за освобождение оставшихся в руках боевиков патриотов.

"Мы здесь живем сыто, хорошо, а для них это жизнь. За каждого ребенка нужно воевать и не важна цена. Обязательно надо всех вытащить. Не нужно, извините, поливать дерьм*м свое государство. Какое оно не есть, но оно делает все для украинцев", - отметил Лирник.

Также ранее сообщалось, что писатель Юрий Андрухович развенчал мифы Кремля об украинцах.

По его словам, в Украине не избивают русскоязычных граждан за то, на каком языке они говорят. Таким образом он прокоментироал известный миф Кремля об украинцах.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.