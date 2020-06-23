Відомий письменник Юрій Андрухович розвінчав міфи Кремля про українців

За його словами, в Україні не б'ють російськомовних громадян за те, якою мовою вони говорять. Таким чином він прокоментував відомий міф Кремля про українців.

Про це він повідомив 2018 року в своєму блозі, передає Обозреватель.

"Мені впадає в очі те, що фізичне насильство завжди відбувається над україномовними. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб побили когось, хто говорив російською. В Україні російськомовних не б'ють. Це перший висновок. З цього випливає, що в Україні існує агресивний опір української мови. Але боротися з цим можна, на мій погляд, тільки одним способом", – написав він.

За словами письменника, в Україні мають припинити відкладати законопроект про мови, Україні потрібен не простий "закон про мову", а закон написаний за европейким зразком. Крім того, в Україні сам по собі прийнятий закон ще не означає зробленої справи, тому потрібно стежити за виконанням цього закону.

Він зазначив, що можна судитися з людиною, яка відмовляється виконувати мовну норму закону.

"Людина може бути якоюсь мірою покарана: втратити роботу або отримати якісь інші обмежувальні заходи. Як і будь-який закон, якщо він діє, він повинен виправляти ситуацію на краще і встановлювати справедливість", – резюмував письменник.

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