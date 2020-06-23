Известный писатель Юрий Андрухович развенчал мифы Кремля об украинцах

По его словам, в Украине не избивают русскоязычных граждан за то, на каком языке они говорят. Таким образом он прокоментироал известный миф Кремля об украинцах.

Об этом он сообщил 2018 года в своем блоге, передает Обозреватель.

"Мне бросается в глаза то, что физическое насилие происходит всегда над украиноязычными. Я не помню такого случая, чтобы избили кого-то, кто на русском говорил. Русскоязычных в Украине не бьют. Это первый вывод. Из этого следует, что в Украине существует агрессивное сопротивление украинскому языку. Но бороться с этим можно, на мой взгляд, только одним способом", – написал он.

По словам писателя, в Украине должны прекратить откладывать законопроект о языках, Украине необходим не простой "закон о языке", а закон написаный по европейкому образцу. Кроме того, в Украине сам по себе принятый закон еще не означает сделанного дела, поэтому нужно следить за выполнением этого закона.

Он отметил, что можно судиться с человеком, который отказывается выполнять языковую норму закона.

"Человек может быть какой-то мерой наказан: потерять работу или получить какие-то другие ограничительные меры. Как и любой закон, если он действует, он должен исправлять ситуацию к лучшему и устанавливать справедливость", – резюмировал писатель.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.



