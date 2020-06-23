Український поет і телеведучий Дмитро Лазуткін висловився про патріотизм в країні

На його думку, до тих, хто кричить, що любить Україну глобально, довіри зараз немає. Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю Gazeta.ua.

Також він додав, що неможливо ігнорувати російську мову в Україні, як би сильно українець не намагався.

"Я не вірю людям, які люблять Україну глобально. Люблять двір, в якому ти народився, річку, в якій ти купався в дитинстві, футбольний майданчик, з якого ти пам'ятаєш запах шкільного м'яча", - сказав він.

За його словами, він часто чує на свою адресу звинувачення в тому, що нібито пише на мові окупанта. Крім того, він назвав дурістю те, що в Україні ігнорують російську поезію.

"Російська поезія - дуже цікаве і потужне явище. Ігнорувати це Україні як мінімум нерозумно і безрозсудно. Багато звинуватять, що я написав мовою окупанта. Але як може писати людина, яка від народження чула українську та російську мову? Ми от зараз у родині з дружиною українською спілкуємося. А приходжу до батьків - часто переходжу на російську. Для мене взагалі мовне питання — не територія конфлікту, а навпаки переплетення культурних бекграундів, нюансів, які роблять життя цікавішим і країну більш різноманітною", - сказав він.

Також раніше повідомлялося, що відомий письменник Олександр Ірванець висловився про російську мову в Україні.

Так, він заявив, що не може чітко провести межу між російськомовними і україномовними жителями України. Однак у цьому контексті, він вказав на показовий випадок.

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