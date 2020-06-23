Украинский поэт и телеведущий Дмитрий Лазуткин высказался о патриотизме в стране

По его мнению, к тем, кто кричит, что любит Украину глобально, доверия сейчас нет. Об этом он рассказал 2018 года в интервью Gazeta.ua.

Также он добавил, что невозможно игнорировать русский язык в Украине, как бы сильно украинец не пытался.

"Я не верю людям, которые любят Украину глобально. Любят двор, в котором ты родился, реку, в которой ты купался в детстве, футбольную площадку, с которой ты помнишь запах школьного мяча", - сказал он.

По его словам, он часто слышит в свой адрес обвинения в том, что якобы пишет на языке оккупанта. Кроме того, он назвал глупостью то, что в Украине игнорируют русскую поэзию.

"Русская поэзия - очень интересное и мощное явление. Игнорировать это Украине как минимум глупо и неразумно. Многие обвинят, что я написал на языке окупанта. Но как может писать человек, который от рождения слышал украинский и русский язык? Мы вот сейчас в семье с женой по-украински общаемся. А прихожу к родителям - часто перехожу на русский. Для меня вообще языковой вопрос — не территория конфликта, а наоборот переплетения культурных бэкграундов, нюансов, которые делают жизнь интереснее и страну более разнообразной", - сказал он.

Также ранее сообщалось, что известный писатель Александр Ирванец высказался об российском языке в Украине.

Так, он заявил, что не может четко провести границу между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины. Однако в этом контексте, он указал на показательный случай.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.