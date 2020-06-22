Відомий письменник Дмитро Капранов зробив несподіваний прогноз про існування російської мови в Україні

На його думку, Україна досить велика країна, щоб мати своє кіно і не залежати від колишніх метрополій та росіської мови.

Таку думку "Обозревателю" він висловив в 2018 році.

"На нашу думку, Україна досить велика країна, щоб мати своє кіно і не залежати від колишніх метрополій та Росії. 40 млн, навіть 30 млн громадян можуть прогодувати власний кінематограф, до того ж, зараз технології дозволяють знімати відносно дешево", - каже письменник.

На його думку, саме в кіно відсоток російських фільмів вже дуже малий, але ще треба багато працювати над російським продуктом на телебаченні. Капранов сподівається, що завдяки введенням квот на українську мову, у телеканалів буде більше стимулу виробляти свій власний продукт.

За його словами, з часу Революції Гідності Держкіно досить плідно попрацювало, створюючи український продукт.

"До речі зараз почали показувати серіали українською мовою, і на різних каналах запущені проекти українською мовою. Звичайно, швидких результатів не буде, але якщо буде така тенденція зберігатися, то я думаю, що через два роки ми в телевізорі побачимо зовсім іншу картинку, а за п'ять – можна буде говорити, що російська телепродукція відходить на задній план", – додав письменник.

Як повідомляла Politeka, письменник Капранов запропонував єдиний спосіб уберегтися від Росії.

Також Politeka писала, що Капранов закликав РФ забрати росіян з України.