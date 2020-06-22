Известный писатель Дмитрий Капранов сделал неожиданный прогноз о существовании русского языка в Украине

По его мнению, Украина достаточно большая страна, чтобы иметь свое кино и не зависеть от бывших метрополий и русского языка.

Такое мнение "Обозревателю" он высказал в 2018 году.

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"По нашему мнению, Украина достаточно большая страна, чтобы иметь свое кино и не зависеть от бывших метрополий и России. 40 млн, даже 30 млн граждан могут прокормить собственный кинематограф, к тому же, сейчас технологии позволяют снимать относительно дешево", - говорит писатель.

По его мнению, именно в кино процент российских фильмов уже очень мал, но еще надо много работать над российским продуктом на телевидении. Капранов надеется, что благодаря введенным квотам на украинский язык, у телеканалов будет больше стимула производить свой собственный продукт.

По его словам, со времени Революции Достоинства Госкино достаточно плодотворно поработало, создавая украинский продукт.

урок русского языка

"Кстати сейчас начали показывать сериалы на украинском языке, и на разных каналах запущены проекты на украинском языке. Конечно, быстрых результатов не будет, но если будет такая тенденция сохраняться, то я думаю, что года через два мы в телевизоре увидим совсем другую картинку, а за пять – можно будет говорить, что российская телепродукция отходит на задний план", – добавил писатель.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Капранов призвал РФ забрать россиян из Украины.