Известный писатель Дмитрий Капранов сделал неожиданный прогноз о существовании русского языка в Украине

По его мнению, Украина достаточно большая страна, чтобы иметь свое кино и не зависеть от бывших метрополий и русского языка.

Такое мнение "Обозревателю" он высказал в 2018 году.

"По нашему мнению, Украина достаточно большая страна, чтобы иметь свое кино и не зависеть от бывших метрополий и России. 40 млн, даже 30 млн граждан могут прокормить собственный кинематограф, к тому же, сейчас технологии позволяют снимать относительно дешево", - говорит писатель.

По его мнению, именно в кино процент российских фильмов уже очень мал, но еще надо много работать над российским продуктом на телевидении. Капранов надеется, что благодаря введенным квотам на украинский язык, у телеканалов будет больше стимула производить свой собственный продукт.

По его словам, со времени Революции Достоинства Госкино достаточно плодотворно поработало, создавая украинский продукт.

"Кстати сейчас начали показывать сериалы на украинском языке, и на разных каналах запущены проекты на украинском языке. Конечно, быстрых результатов не будет, но если будет такая тенденция сохраняться, то я думаю, что года через два мы в телевизоре увидим совсем другую картинку, а за пять – можно будет говорить, что российская телепродукция отходит на задний план", – добавил писатель.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Капранов призвал РФ забрать россиян из Украины.







