Російський письменник Віктор Єрофєєв висміяв страхи президента РФ Володимира Путіна

Він розкритикував рішення глави РФ Володимира Путіна про присвоєння російським військовим частинам назви українських міст. При цьому він назвав це "черговим плювком у бік України і проявом страху".

Таку думку 2018 року він висловив в ефірі Ехо Москви.

За його словами, українці на даний момент перебувають у безвихідному становищі.

"...Це плюнути українцям в обличчя і порадіти, тому що це вороги. Ось ... здайтеся, і тоді… Ні, взагалі-то, якщо українці здадуться РФ, то вони відразу стануть меншим братом і теж погано. Тобто, взагалі, Україні ні туди і не сюди, взагалі нікуди, якщо з точки зору здорового глузду, не подітися, тому що тут або будуть зі сходу ненавидіти чи їх будуть принижувати в Росії. Нічого іншого їм не світить, крім принижень", - спрогнозував він.

При цьому він іронізує з приводу того, що в Росії постійно бояться НАТО.

"Але, з іншого боку, вони ж американські агенти тепер, і взагалі, все зробили американці. І тому НАТО зараз підведуть під Курськ і так далі", - сказав він.

Також раніше повідомлялося, що Віктор Єрофєєв знайшов дивне пояснення конфлікту між Україною і Росією. На його думку, Росія спеціально почала війну на сході України, щоб стримати європейську інтеграцію Києва.

Він вважає, що те ж саме було в Молдавії, а взагалі навколо Росії вибудовується такий буфер.

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