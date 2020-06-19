Российский писатель Виктор Ерофеев высмеял страхи президента РФ Владимира Путина
Он раскритиковал решение главы РФ Владимира Путина о присвоении российским военным частям названия украинских городов. При этом он назвал - это "очередным плевком в сторону Украины и проявлением страха".
Такое мнение 2018 года он высказал в эфире Эхо Москвы.
По его словам, украинцы на данный момент находятся в безвыходном положении.
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"...Это плюнуть украинцам в лицо и порадоваться, потому что это враги. Вот сдайтесь, и тогда… Нет, в общем-то, если украинцы сдадутся РФ, то они сразу станут меньшим братом и тоже плохо. То есть, вообще, Украине ни туда и не сюда, вообще никуда, если с точки зрения здравого смысла, не деться, потому что здесь или будут с востока ненавидеть или их будут унижать в России. Ничего другого им не светит, кроме унижений", - спрогнозировал он.
При этом он иронизирует по поводу того, что в России постоянно боятся НАТО.
"Но, с другой стороны, они же американские агенты теперь, и вообще, всё сделали американцы. И поэтому НАТО сейчас подведут под Курск и так далее", - сказал он.
Также ранее сообщалось, что Виктор Ерофеев нашел странное объяснение конфликта между Украиной и Россией. По его мнению, Россия намерено начала войну на востоке Украины, чтобы сдержать европейскую интеграцию Киева.
Он считает, что то же самое было в Молдавии, а вообще вокруг России выстраивается такой буфер.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.