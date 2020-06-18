Російський режисер Володимир Мірзоєв вважає, що росіяни заперечують війну на Донеччині з-за глибокої травми

Він розповів про це в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Politeka.net.

За словами Володимира Мірзоєва, він нажаханий подіями, що відбуваються в Україні. Знаменитість припустив, що росіяни довго виношували цю ідею, перш ніж почати втілювати її в життя.

"Гинуть люди, і я абсолютно не розумію, чому вони повинні гинути. Це просто якась зовсім химерична ідея – створення нової імперії, створення "Руського міра", - обурився Мірзоєв. - "Мабуть, ця концепція довго жила в головах російських силовиків, і ось тепер всі ці демони кинулися реалізовувати свій божевільний план".

Режисер також висловився про стан жителів сучасної Росії, який порівняв з хворобою. Він упевнений, що історичні події наклали незгладимий відбиток на всіх росіян і похитнули психічний стан цілих поколінь.

"Наше населення глибоко травмовано всім ХХ століттям. Це люди, які легко впадають у стан маніакальною ейфорії і патріотичного психозу, легко впадають в депресію", - зазначив Мірзоєв. - "Якщо проводити аналогію з поведінкою людини, то це біполярний розлад, коли люди реагують на такі, загалом-то, нехай страшні, але прості речі, як війна, абсолютно неадекватно. Вони заперечують, що ведеться війна".

Як заявив режисер, пропаганда у цій справі відіграє другорядну роль, адже завжди можна перевірити інформацію в інтернеті. У той же час, жителі Росії не хочуть знати правду і відмовляються визнавати агресію проти України.

"Вони не хочуть нічого зіставляти, вони не можуть визнати саму думку про те, що їх країна, їхня батьківщина є агресором. Це заперечення в психології називається ресантимент – образа, травма, яка реалізується як подальше маніакальне патріотичне стан", - підкреслив Володимир Мірзоєв.

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