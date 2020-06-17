Російський письменник Віктор Суворов жахається, у що перетворилися росіяни за президента Володимира Путіна
Як передає Politeka.net, це він розповів під час інтерв'ю Дмитру Гордону в 2016 році (щоб подивитися, скрольте вниз).
На думку Віктора Суворова, Росія стрімко гниє, але від її агресії ще можуть постраждати не тільки українці, але і країни Прибалтики. Російський народ так само швидко деградує через масової еміграції та репресій радянської доби.
"На мій погляд, Росії в ХХ столітті була нанесена смертельна рана. І те, що зараз ми з тобою бачимо, ймовірно, останній акт російської історії", - зазначив письменник. - "Боляче на цю націю дивитися: це жахливо, коли люди просто дебілів перетворюються, в ідіотів".
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Як зауважив Суворов, росіяни сліпо вірять пропагандистам і словами президента Путіна. На них "ведуться" навіть вельми освічені люди:
"У мене друзі в Москві — розумні люди, з якими життя прожив, навчався, працював, але дзвониш їм — і раптом щось зовсім жахливе чуєш: те, що Путін мовить і що ці хлопці з ТБ кажуть, вони повторюють!".
Віктор Суворов заявив, що в українцях живе бурхлива енергія, яка змушує їх протестувати проти влади і виходити на вулиці. На його думку, в Україні може бути третій "Майдан".
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