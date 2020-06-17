Российский писатель Виктор Суворов ужасается, во что превратились россияне при президенте Владимире Путине

Как передает Politeka.net, этом он рассказал во время интервью Дмитрию Гордону в 2016 году (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

По мнению Виктора Суворова, Россия стремительно гниет, но от ее агрессии еще могут пострадать не только украинцы, но и страны Прибалтики. Русский народ так же быстро деградирует из-за массовой эмиграции и репрессий советской эпохи.

"На мой взгляд, России в ХХ веке смертельная рана была нанесена. И то, что сейчас мы с тобой видим, вероятно, последний акт российской истории", - отметил писатель. - "Больно на эту нацию смотреть: это чудовищно, когда люди просто в дебилов превращаются, в идиотов".

Как заметил Суворов, россияне слепо верят пропагандистам и словам президента Путина. На них "ведутся" даже весьма образованные люди:

"У меня вот друзья в Москве — умные люди, с которыми жизнь прожил, учился, работал, но звонишь им — и вдруг что-то совершенно чудовищное слышишь: то, что Путин вещает и что эти ребята с ТВ говорят, они повторяют!".

Виктор Суворов заявил, что в украинцах живет бурная энергия, которая заставляет их протестовать против власти и выходить на улицы. По его мнению, в Украине может быть третий "Майдан".

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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