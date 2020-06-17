Народний артист Росії, композитор і кінорежисер Володимир Назаров згадав про свої поїздки в Україну

Він згадав, що під час поїздок в Україну не зустрів жодного прояви ворожнечі щодо росіян, а сама країна показує приклад гідності і боротьби за свободу.

Про це він розповів 2016 року в інтерв'ю Радіо "Свобода".

"Я багато разів після цього побував в Україні, скажу вам, що не зустрів жодного прояву ворожнечі та ненависті. Я був зі своєю сім'єю на машині з російськими номерами, моя сім'я не розмовляє українською мовою, я не зустрів жодного прояву ворожнечі відносно росіян. Більш того, навіть зустрів співчуття, адже багато з них розуміють, що відбувається в Росії", - зазначив Назаров.

За його словами, Україна сьогодні як ніколи згуртована, а у росіян би "вуха згорнулися", якщо б вони почули, що кажуть українці на адресу своєї влади.

"Україна не схожа на фронтову, країна працює, країна прагне в цій ситуації встояти і вистояти. Країна, як ніколи, згуртована. Тобто це дійсно справжній патріотизм у хорошому сенсі цього слова. Наприклад, волонтерський рух: досить виступити на "Фейсбуці", попросити про допомогу, відразу ж з'являються люди, які створюють комітети і активно починають допомагати. Наприклад, українську армію більшою мірою спонсорують волонтери", - розповів опозиціонер.

На його думку, він по-доброму заздрить українцям, адже суспільство назавжди змінилося після подій на Майдані.

"Сказати чесно, просто я по-доброму заздрив моїм братам-українцям. Те достоїнство, яке з'явилося зараз у суспільстві, та потяг до волі, той жорсткий контроль влади. Я тут в Росії кажу, почувши якусь критику на адресу української влади: хлопці, якби ви послухали, що говорять в Україні на адресу своїх вождів, у вас би вуха згорнулися. Адже вони настільки уважні до всіх проявів негативного, того, що відходить від принципів Майдану, одразу ж впадають і починають пресувати свою владу, з тим щоб вона йшла в тому напрямку, який вони всі обрали. А вони вибрали шлях у Європу", - додав Володимир Назаров.

Нагадаємо, що Назаров присоромив артистів-аматорів «російського світу».

Як повідомляла Politeka, Назаров розповів про велику трагедію росіян через окупацію Криму.

Також Politeka писала, що Назаров назвав дві біди України.