Народный артист России, композитор и кинорежиссер Владимир Назаров вспомнил о своих поездках в Украину

Он вспомнил, что во время поездок в Украину не встретил ни одного проявления вражды в отношении русских, а сама страна показывает пример достоинства и борьбы за свободу.

Об этом он рассказал 2016 года в интервью Радио "Свобода".

"Я много раз после этого побывал в Украине, скажу вам, что не встретил ни одного проявления вражды. Я был со своей семьей на машине с российскими номерами, моя семья не разговаривает на украинском языке, я не встретил ни одного проявления вражды и ненависти в отношении русских. Более того, даже встретил сочувствие, многие из них понимают, что происходит в России", - отметил Назаров.

По его словам, Украина сегодня как никогда сплочена, а у русских бы "уши свернулись", если б они услышали, что говорят украинцы в адрес своей власти.

"Украина не похожа на фронтовую, страна работает, страна стремится в этой ситуации устоять и выстоять. Страна как никогда сплочена. То есть это действительно настоящий патриотизм в хорошем смысле этого слова. Например, волонтерское движение: достаточно выступить на "Фейсбуке", попросить помощь, сразу же появляются люди, которые создают комитеты и активно начинают помогать. Например, украинскую армию в большей мере содержат волонтеры", - рассказал оппозиционер.

По его мнению, он по-хорошему завидует украинцам, ведь общество навсегда изменилось после событий на Майдане.

"Сказать честно, просто я по-хорошему завидовал моим братьям-украинцам. То достоинство, которое появилось сейчас в обществе, та тяга к свободе, тот жесткий контроль власти. Я здесь в России говорю, услышав какую-то критику в адрес украинской власти: ребята, если бы вы послушали, что говорят в Украине в адрес своих вождей, у вас бы уши свернулись. Ведь они настолько внимательны ко всем проявлениям негативного, того, что отходит от принципов Майдана, сразу же бросаются и начинают прессовать свою власть, с тем чтобы она шла в том направлении, которое они все выбрали. А выбрали они путь в Европу", - добавил Владимир Назаров.

Напомним, что Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира».

Как сообщала Politeka, Назаров рассказал о большой трагедии россиян из-за оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Назаров назвал две беды Украины.