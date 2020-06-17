Письменник Василь Шкляр висловився про конфлікт з РФ



Свій коментар він дав в чаті з українцями, який організував "Главред".

За його словами, конфлікт між країнами існував давно і лише з окупацією Криму і Донбасом перейшов в "гарячу фазу".



"Ця війна надовго. Власне, російсько-українська війна ніколи й не припинялася протягом століть, тільки набирала різних форм. Зараз вона перейшла в гарячу фазу збройного конфлікту. Конфлікт може бути заморожений, але війна триватиме ще довго. Звичайно, я вірю, як і всі свідомі українці, в нашу перемогу", - зазначив він ще в 2014 році.

Також він висловив думку, що Україна свого часу вчинила неправильно, коли вирішила "колонізувати" Крим і Донбас.

"Щодо кордонів, то у мене тут думка непопулярна. Я ще в 1990-х роках говорив, що якщо ми не "колонізуємо" Крим і Донбас на культурному рівні, то отримаємо від них величезну загрозу. У цьому контексті можна поміркувати над питанням, чому Фінляндія свого часу відмовилася від Карелії, чому литовці не захотіли взяти собі в подарунок Калінінградську область... Таких прикладів історія дає нам багато", - заявив письменник.

Також він зробив песимістичний прогноз про повернення Криму.



"Про відновлення наших кордонів, про повернення Криму, вибачте за песимізм, сьогодні говорити не доводиться. Все, що вам обіцяють політики, тобто брехня. Від лукавого", - уклав він.

Раніше поэт Юрій Рибчинський висловив своє ставлення до окупованого Донбасу. За його словами, через ставлення, яке склалося в жителів окупованих територій, Україні варто задуматися чи варто за них боротися.

"Для мене Україна там, де є українська мова, культура, пісня. Де живуть люди, нехай навіть розмовляють по-російськи, але є патріотами України. І від розміру території це не залежить. Це Росія може розбухати і вважати, що вона повинна бути великою, наче вагітна", - заявив він в одному з інтерв'ю.

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