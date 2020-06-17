Писатель Василий Шкляр высказался о конфликте с РФ



Свой комментарий он дал в чате с украинцами, который организовал "Главред".

По его словам, конфликт между странами существовал давно и, лишь с оккупацией Крыма и Донбассом перешел в "горячую фазу".



"Эта война надолго. Собственно, российско-украинская война никогда и не прекращалась на протяжении веков, только набирала различных форм. Сейчас она перешла в горячую фазу вооруженного конфликта. Конфликт может быть заморожен, но война продлится еще долго. Конечно, я верю, как и все сознательные украинцы, в нашу победу", - отметил он еще в 2014 году.

Также он выразил мнение, что Украина в свое время поступила неправильно, когда решила "колонизировать" Крым и Донбасс.

"Относительно границ, то у меня тут мысль непопулярна. Я еще в 1990-х годах говорил, что если мы не "колонизируем" Крым и Донбасс на культурном уровне, то получим от них огромную угрозу. В этом контексте можно поразмышлять над вопросом, почему Финляндия в свое время отказалась от Карелии, почему литовцы не захотели взять себе в подарок Калининградскую область... Таких примеров история дает нам много", - заявил писатель.

Также он сделал пессимистический прогноз о возвращении Крыма.



"О восстановлении наших границ, о возвращении Крыма, простите за пессимизм, сегодня говорить не приходится. Все, что вам обещают политики, то есть ложь. От лукавого", - заключил он.

Ранее поэт Юрий Рыбчинский высказал свое отношение к оккупированному Донбассу. По его словам, из-за отношения, которое сложилось у жителей оккупированных территорий, Украине стоит задумать стоить ли за них бороться.

"Для меня Украина там, где есть украинский язык, культура, песня. Где живут люди, пусть даже разговаривают по-русски, но являются патриотами Украины. И от размера территории это не зависит. Это Россия может разбухать и считать, что она должна быть большой, словно беременная", - заявил он в одном из интервью.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.